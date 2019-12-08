المنتخب البحريني يتطلع للتتويج بلقبه الأول من قبل beIN SPORTS December 8, 2019 12:56 2:51 دقيقة يخوض المنتخب البحريني نهائي كأس الخليج العربي لأول مرة، الأحمر البحريني يطمح إلى نيل أول ألقابه بعد نحو خمسة عقود على انطلاق البطولة الخليجية. لمشاهدة البث المباشر لنهائي كأس الخليج العربي الـ24 بين السعودية والبحرين، تابعونا عبر حساباتنا التالية: YouTube Facebook Twitter تقارير إخبارية المنتخب البحريني خليجي 24 -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة مباراة السعودية والبحرين – التغطية الخاصة 2:51 دقيقة المنتخب البحريني يتطلع للتتويج بلقبه الأول 2:33 دقيقة الأخضر السعودي يبحث عن لقبه الرابع 0:39 دقيقة دونسيتش المتألق مع دالاس يعادل رقم جوردان 11:59 دقيقة موجز الأخبار 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:13 دقيقة جوشوا يثأر من رويز ويستعيد مكانته 4:34 دقيقة لاتسيو يكبد يوفنتوس خسارته الأولى ويحصن صدارة إنتر 0:33 دقيقة "ريشة" سواريز ولوحة كتالونية رابعة في شباك مايوركا 4:50 دقيقة احتفال برشلونة ميسي يزداد بريقاً بالعودة للصدارة