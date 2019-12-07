المنتخب البحريني يتطلع إلى التتويج الأول في تاريخه من قبل beIN SPORTS December 7, 2019 12:55 2:14 دقيقة صعود المنتخب البحريني إلى نهائي النسخة الرابعة العشرين من كأس الخليج العربي يعد خطوة مهمة للاقتراب من التتويج الأول على مدى تسع و أربعين سنة من عمر المسابقة. تقارير إخبارية المنتخب البحريني -آخر الفيديوهات 0:27 دقيقة الهلال السوداني يقيل المدرب صلاح أحمد آدم 2:33 دقيقة ضغط الروزنامة يؤرق المدرب توماس توخيل 2:23 دقيقة لاتسيو يستضيف يوفنتوس في امتحان صعب لساري 1:40 دقيقة المنتخب السعودي يستعد للمشهد الختامي 2:14 دقيقة المنتخب البحريني يتطلع إلى التتويج الأول في تاريخه 1:05 دقيقة استاد خليفة الدولي يحتضن نهائي مونديال الأندية 2:08 دقيقة أجواء ما قبل مباراة ريال مدريد وإسبانيول 17:08 دقيقة خليجي 24: ماذا قال رونار قبل مواجهة البحرين؟ 21:38 دقيقة وقائع المؤتمر الصحافي لمنتخب البحرين قبل النهائي 2:13 دقيقة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد – التغطية الخاصة