المدن العراقية تحتفل بعد فوز منتخبها من قبل beIN SPORTS January 17, 2023 17:07 1:14 دقيقة شهدت المدن العراقية حالة من الفرح بعد فوزِ منتخبها على شقيقه القطري في نصف نهائي خليجي 25. تقارير إخبارية العراق -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة النيابة العامة تفتح تحقيقا بحق لوغريت 3:16 دقيقة الفرحة تعمّ شوارع البصرة بعد التأهّل للنهائي 0:56 دقيقة نوتنغهام فورست يتعاقد مع دانيلو من بالميراس 1:14 دقيقة المدن العراقية تحتفل بعد فوز منتخبها 0:41 دقيقة إيفرا ينتقد لاعبي "الديوك" بسبب بنزيمة 0:28 دقيقة الكشف عن القميص الجديد للمنتخب الإيطالي 0:35 دقيقة الشان: اعتماد المجموعة الثالثة بـ3 منتخبات 3:37 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 17 5:37 دقيقة بداية موفقة لدجوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة 5:55 دقيقة أنس جابر تصعد إلى ثاني أدوار بطولة أستراليا