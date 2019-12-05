المالكي: "واجهنا منافساً صعباً للغاية في مباراة الهدف الواحد" من قبل beIN SPORTS December 5, 2019 20:24 0:51 دقيقة أكّد لاعب المنتخب السعودي، عبد الإله المالكي، أحقية منتخب بلاده بالعبور إلى النهائي الخليجي مؤكداً صعوبة المنتخب القطري الذي كان منافساً قوياً في مباراة "الهدف الواحد" على حد تعبيره. منتخب قطر السعودية خليجي 24 -آخر الفيديوهات 0:51 دقيقة المالكي: واجهنا منافسا صعبا في مباراة الهدف الواحد 0:56 دقيقة استقالة رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم 1:27 دقيقة إسماعيل محمد: لم يحالفنا الحظ للتسجيل 3:50 دقيقة السعودية تلاقي البحرين في نهائي خليجي 24 5:37 دقيقة البحرين إلى نهائي "خليجي 24" 4:59 دقيقة ميسي يتفوق على رونالدو 1:13 دقيقة تدفق جماهيري عبر مترو الدوحة لمباراة قطر والسعودية 0:41 دقيقة الكلاسيكو من دون هازار ومارسيلو؟ 4:18 دقيقة مبابي ونيمار يعززان صدارة سان جيرمان 1:55 دقيقة سولشار: المهم هو استعادة احساس الفوز