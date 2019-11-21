اللجنة المنظمة تؤكد جاهزية الدوحة لاستضافة خليجي 24 من قبل beIN SPORTS November 21, 2019 17:31 3:23 دقيقة مع اقتراب موعد انطلاق بطولة خليجي 24، أكدت اللجنة المنظمة جاهزية العاصمة القطرية لاستقبال ضيوفها من جميع المنتخبات المشاركة كما وعدت بنسخة متميزة ستبقى علامة فارقة في تاريخ البطولة. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 1:39 دقيقة طرفا نهائي "كأس ليبرتادوريس" يصلان إلى بيرو 2:05 دقيقة لقطات تبرز تقدّم أعمال البناء في ملاعب مونديال قطر 2:56 دقيقة "غول كليك" سلسلة توثق ثقافة كرة القدم في قطر 5:00 دقيقة الدوحة تحتضن السوبر الإفريقي بين الترجي والزمالك 1:47 دقيقة الذوادي: قطر ستكون مستعدة لاستضافة العالم في 2022 1:00 دقيقة ميسي "مُهندس" صفقة انتقال لوتارو إلى برشلونة؟ 2:55 دقيقة كليبيرز يُسقط بوسطن بعد التمديد 0:46 دقيقة مورينو يقر بمرارة رحيله عن المنتخب الإسباني 0:22 دقيقة رونار يعلن قائمة السعودية لخليجي 24 11:16 دقيقة موجز الأخبار