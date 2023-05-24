وفي جمعيته العمومية التي تضم ثمانية دول أعضاء، قرر الاتحاد الإقليمي إقامة البطولة الخليجية، التي بدأت عام 1970، في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024.

كما تم منح مدة شهر للاتحادات الخليجية حتى تتقدم لتكون بديلة للكويت في حال تعذر إقامتها هناك.

وتستعد الكويت، التي يتسيّد منتخبها الأزرق سجلات البطولة بعشرة ألقاب، لاستضافة التجمع الخليجي للمرة الخامسة بعد أعوام 1974، 1990، 2003، و2017.

احتفظ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، برئاسة اتحاد كأس الخليج العربي بالتزكية.

وجدّد الاتحاد انتخاب رئيسه الحالي حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، ونائبه رئيس الاتحاد العماني سالم الوهيبي لولاية جديدة مدتها أربع سنوات.