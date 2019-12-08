الشيخ وباقر يتفقان على صعوبة لقب البحرين التاريخي من قبل beIN SPORTS December 8, 2019 19:47 2:05 دقيقة اتفق جاسم الشيخ وسيد باقر على صعوبة تتويج البحرين بلقب خليجي 24 التاريخي وأكدا أنّ هذا التتويج جاء نتيجة الكثير من التعب بعد المستوى المتصاعد منذ بداية 2019. المنتخب البحريني -آخر الفيديوهات 3:43 دقيقة ليغانيس يتجاوز سلتا فيغو في معركة القاع 3:03 دقيقة خليجي 24 - إحصائيات وأرقام 2:36 دقيقة جماهير البحرين تعبّر عن فرحتها بالتتويج التاريخي 3:10 دقيقة بارما يعود بالانتصار من أرض سمبدوريا 2:05 دقيقة الشيخ وباقر يتفقان على صعوبة لقب البحرين التاريخي 3:08 دقيقة رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ المنتخب البحريني 1:22 دقيقة عبد الله عطيف: نعتذر من جماهيرنا 3:35 دقيقة لحظات للذكرى عقب إطلاق صافرة تتويج البحرين باللقب 0:41 دقيقة سيلتيك يحافظ على لقبه بفوزه على غريمه رينجرز 3:52 دقيقة البحرين تتوّج باللقب الخليجي للمرة الأولى