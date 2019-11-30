عادت السعودية بقوة إلى دائرة المنافسة بفوزها على البحرين 2-0 اليوم السبت في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية على استاد الدحيل في كأس الخليج العربي 24 في الدوحة.

سجل الهدفين عبدالله الحمدان (29) ومحمد الخبراني (58).

وكانت السعودية خسرت افتتاحا أمام الكويت 1-3 وهي بذلك حصدت أول ثلاث نقاط لها وستواجه عمان في الجولة الأخيرة المتصدرة برصيد 4 نقاط أمام الكويت 3 نقاط.

وستكون الجولة الأخيرة نارية حيث الصراع مفتوح على بطاقتي العبور وتحتاج السعودية خلالها للفوز على عمان لضمان العبور دون الدخول في أي حسابات اما التعادل فقد يخرجها في حال تعادل أو فوز الكويت على البحرين.

وتعتمد البطولة نظام المواجهات المباشرة ما يعني أن أي تعادل في النقاط بين الكويت والسعودية سيصب لمصلحة الأزرق

أما البحرين فلقيت خسارتها الأولى بعد تعادلها سلبا في أول لقاء مع عمان وبقيت لها حظوظ في التاهل مرهونة بفوزها على الكويت مقابل خسارة السعودية أمام عمان.

وقدمت السعودية عرضاً ممتازاً مخالفا لما أظهرته أمام الكويت فسيطرت على اللقاء وكانت الطرف الأخطر طيلة 90 دقيقة واستحقت الفوز بجدارة.

وشهدت صفوف السعودية عودة لاعبي الهلال بطل آسيا الذين غابوا عن المباراة الأولى فكان التأثير واضحاً على سرعة وانسجام أداء المنتخب مقارنة بلقاء الكويت.

ومن جهته دخل المنتخب البحريني بتشكيلة جديدة بالكامل بعد أن سعى المدرب البرتغالي هيليو سوزا بإشراك جميع اللاعبين.

التغطية المباشرة لمباراة البحرين والسعودية

د90+3 | السعودية 2-0 البحرين | الأخضر ينهي اللقاء بفوز مستحق أداء ونتيجة بعد عرض مخالف للظهور الاول مؤكداً نيته الذهاب بعيدا في البطولة، وحسم المجموعة إلى الجولة الثالثة يوم الاثنين.

د90+2- جملة كروية بحرينية مميزة انتهت بشبه انفراد ل سيد ضياء الذي سدد برعونة فوق المرمى المشرع أمامه مهدرا اخطر فرص بلاده.

د73- توغل من الشهراني على اليسار تلاه عرضية قصيرة قابلها سلمان الفرج يسارية طار لها حمد الدوسري منقذا مرماه من هدف أخضر محقق.

د64- فرصة سعودية جديدة اثر خطأ دفاعي بحريني إذ انفرد سالم الدوسري وسدد كرة أرضية اصطدت في القائم الأيسر لمرمى منتخب البحرين في فرصة محققة مهدورة للأخضر.

د58- السعودية 2-0 البحرين | ركنية سعودية قابلها محمد الخبراني برأسه صاروخية لا تصد ولا ترد مانحاً الاخضر تعزيز النتيجة عن استحقاق.

46- انطلاق الشوط الثاني

د45+2- نهاية الشوط الاول بتقدم السعودية بهدف نظيف.

د40- السعودية تتابع الضغط بحثا عن هدف ثان يؤكد الفوز قبل نهاية الشوط الاول مقابل صلابة دفاع بحريني.

د29- السعودية 1-0 البحرين | عبدالله الحمدان استلم على حافة منطقة الجزاء وسدد يسارية لا ترحم سكنت الشباك البحرينية. تقدم مستحق للأخضر.

د26- فرصة بحرينية خطيرة أنقذها فواز القرني بإعجاز رائع في أول تهديد أحمر من نوعه.

د10- ضغط سعودي واضح واستحواذ شامل في بداية اللقاء، الأخضر في شكل مختلف حتى الآن عن مباراة الكويت والبحث عن الفوز سمة واضحة في نوايا لاعبي المملكة.

د9- هدف سعودي ملغى عبر عبدالله الحمدان بداعي وجود تسلل اثر ركلة حرة غير مباشرة.

د5- مراوغة وتسديدة من نواف العابد مرت جانب القائم الأيمن لمرمى البحرين.

د1- انطلاق المباراة على استاد الدحيل.

التغطية الخاصة لأبرز احداث مباراة السعودية والبحرين متاحة هنا بالإضافة لأبرز اللقطات بالفيديو.