الرشيدي: "قدّمنا مباراة كبيرة" من قبل beIN SPORTS November 27, 2019 17:41 0:25 دقيقة أكد حارس عمان فايز الرشيدي أن منتخب بلاده قدّم مباراة محترمة لكن غاب عنه التوفيق مشيراً إلى أن المهمّ هو عدم قبول أهداف فضلاً عن التدارك في بقية المباريات. عمان البحرين -آخر الفيديوهات 0:25 دقيقة الرشيدي: "قدّمنا مباراة كبيرة" 0:52 دقيقة السعودية (0) - (2) الكويت | البث المباشر 2:54 دقيقة التعادل سيّداً لمواجهة عمان والبحرين 2:16 دقيقة المنتخب السعودي يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية 1:46 دقيقة المنتخب الكويتي ينهي استعداداته لملاقاة السعودية 1:33 دقيقة لويس إنريكي يتهم مورينو بأنه لم يكن "وفياً" 0:33 دقيقة إبراهيموفيتش شريكا في نادي هاماربي لكرة القدم 0:34 دقيقة الفوز السادس توالياً لكليبرز 2:29 دقيقة منتخب عُمان يستهل مشواره بمواجهة نظيره البحريني 1:21 دقيقة روبينيو يختار تشكيلته المثالية