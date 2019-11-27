حسم التعادل السلبي مواجهة المنتخب العماني ونظيره البحريني، اليوم الأربعاء، في اقتتاح مباريات المجموعة الثانية من منافسات كأس الخليج العربي "خليجي 24" المقامة في قطر.

ولحساب المجموعة ذاتها، يلتقي المنتخبان السعودي والكويتي في مواجهة تعد بالكثير من الإثارة.

على الرغم من الكثير من الفرص التي أتيحت للمنتخبين إلا أن التعادل السلبي كان سيد الأحكام لتنتهي المباراة على نتيجة البياض.



- نهاية المباراة بتعادل سلبي لا يعكس الكم الكبير من الفرص التي أتيحت للمنتخبين.

(79) - المنتخب البحريني يكثف محاولاته على مرمى الرشيدي الذي نابت عنه العارضة في الحفاظ على نظافة شباكه.

- المنتخب البحريني يقترب من التسجيل لكن الحارس المتألق فايز الرشيدي أبدع في الدفاع عن شباكه.

- بعد مرور ربع ساعة على انطلاق الشوط الثاني لم تتغير الأرقام وبقي التعادل السلبي سيد الموقف.

احصاءات الشوط الأول

(37) - أخطر لاعب في صفوف المنتخب البحريني محمد الرميحي يجد ثغرة للتسديد لكن محاولته اعترضها الحارس فايز الرشيدي بثبات.

(31) - المنذر العلوي يتجاوز الدفاع البحريني ويسدّد زاحفة قوية أبعدها الحارس سيّد إبراهيم ببراعة.

- السيطرة تنتقل لمصلحة المنتخب العماني الذي كثف محاولاته على المرمى البحريني.

- المنتخب البحريني هو الأكثر تحقيقاً لنتيجة التعادل في تاريخ البطولة بـ 33 تعادلاً.

- بعد مرور ربع ساعة على انطلاق المباراة كان للمنتخب البحريني أفضلية نسبية دون خطورة واضحة على مرمى الرشيدي.

- الجمهور العماني يحبس الأنفاس بعد سقوط حارسه فارس الرشيدي مصاباً اثر تدخل من محمد الرميحي، لكن حامي العرين العماني تجاوز أوجاعه وعاد للمباراة.

📌 تشكيلة منتخبنا الوطني الأول 🇴🇲 في مواجهة الشقيق البحريني 🇧🇭

بالتوفيق لنجومنا 👏🏻#عمان_البحرين #خليجي24 pic.twitter.com/hIOldmYS1N — OFA - Official Page (@OmanFA) November 27, 2019

يتطلّع المنتخب العماني للفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد 2009 و2017، فيما يطمح المنتخب البحريني إلى دخول نادي المتوّجين بالذهب للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته، بعد حلوله وصيفاً 4 مرات أعوام 1970 و1982 و1992 و2003.

ويخوض منتخبا عمان والبحرين منافسات البطولة في المجموعة الثانية إلى جانب المنتخبين السعودي والكويتي.

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