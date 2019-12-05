تأهل المنتخب البحريني إلى نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24" بفوزه على المنتخب العراقي بركلات الترجيح (5-3) بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل 2-2، اليوم الخميس في نصف النهائي.

سجل مهند علي (6) وإبراهيم بايش (18) هدفي العراق، فيما سجّل عبد الله الهزاع (15) ومحمد مرهون (45+2) ثنائية البحرين.

وعجز الفريقان على التسجيل خلال الشوطين الاضافيين ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي حسمها المنتخب البحريني (5-3).

- نهاية الحصة الاضافية الثانية واستمر التعادل 2-2.

- في اللحظة الأخيرة من الحصة الاضافية الثانية كاد المدافع أحمد ابراهيم أن يمنح بطاقة العبور للعراق من رأسية مخادعة تفطن لها الحارس سيد إبراهيم وأبعدها الدفاع البحريني ليعلن الحكم نهاية المواجة والذهاب إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي.

- نهاية الحصة الاضافية الأولى بأفضلية بحرينية لم تترجم إلى أهداف.

د 107 - تياغو أوغوستو يرتقي برأسه لكن محاولته الجدية تلقاها الحارس جلال حسن بثبات.

د 101 - الحارس العراقي جلال حسن ينقذ منتخب بلاده من هدف محقّق من محاولة محمد مرهون.

د 97 - الدفاع البحريني يوقف انطلاقة مهند علي لكنه يعيد الكرة أمام شريف عبد الكاظم الذي سددها فوق المرمى.

احصاءات المباراة

د90+4- نهاية الشوط الثاني بالتعادل 2-2 في ظل غياب الفرص كلياً، والمنتخبان سيحتكمان إلى شوطين إضافيين وربما إلى ركلات الترجيح في حال احتاج اللقاء.

د80- لا جديد في اللقاء، المباراة كر وفر بين المنتخبين ومحاولات لا ترتقي إلى درجة الفرص من الجهتين.

د70- المباراة تسير سجالاً بين الطرفين مع بعض الأفضلية من البحرين في الاستحواذ إنما دون اي خطورة في ظل طغيان التحفظ وخوف كليهما من تلقي أي هدف يصعب تعويضه.

د55- سيطرة بحرينية وحصار للمناطق العراقية، الاحمر أفضل في بدايات الشوط الثاني.

د47- رمية حرة بحرينية متقنة لعبها محمد عبد الوهاب تصدى لها جلال حسن ببراعة إلى ركنية لم تثمر.

د46- انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الاول بالتعادل 2-2 في مباراة مشوقة وكريمة تهديفيا، فقيرة في صناعة الفرص حتى اللحظات. ومعظم اهدافها أتت من اخطاء رغم جمالية الإنهاء، وفي العموم من الواضح ان لا طغيان فنيا لفريق على آخر والمباراة مفتوحة لكافة الاحتمالات في الشوط الثاني. وما يحسب في هذا الشوط قوة شكيمة البحرينيين وقد عادوا إلى اللقاء مرتين رغم حساسية اللقاء كمواجهة نصف نهائية، فيما اخفق العراق رغم انه المبادر في الحفاظ على تقدمه مرتين لسوء الرقابة الدفاعية.

د45+2- العراق 2-2 البحرين | الأحمر رفض الدخول إلى غرف الملابس إلا بأرقام متعادلة وبأجمل الطرق الفنية: كرة طويلة عالية من احمد بو عمار سقطت وراء الدفاع العراقي وقابلها محمد جاسم مرهون بصدره بترويض ولا أجمل أتبعه بلمسة أنيقة وضعت الكرة فوق جلال حسن، هدف بحريني من الطراز العالمي.

د18- العراق 2-1 البحرين | مباراة اهداف دون فرص!!! تمريرة متوسطة امامية عراقية قابلها ابراهيم بايش المنسل من وراء الدفاع فأودعها "لوب" فوق حارس البحرين الذي ترك مرماه بغرابة مسهلا مهمة العراق في التسجيل (فيديو).

د15- العراق 1-1 البحرين | رد احمر سريع كالبرق، ركنية بحرينية طار لها المتقدم قلب الدفاع عبدالله الهزاع واودعها برأسه قوية لا تصد ولا ترد في شباك جلال حسن حارس مرمى العراق والزوراء (فيديو).

معلومة: هدف مهند علي هو الرقم 40 في البطولة "خليجي 24".

د6- العراق 1-0 البحرين | ركلة حرة مباشرة قوية سددها علاء عبد الزهرة حاول حارس البحرين سيد شبر علوي امساكها فارتدت منه إلى المتابع مهند علي فأودعها الشباك دون عناء (فيديو).

د1- انطلاق المباراة على استاد عبدالله بن خليفة أو الدحيل.

تشكيلة البحرين: سيد شبر علوي، وليد الحيام، عبدالله الهزاع، أحمد بوغمار، محمد عادل، محمد الحردان، محمد عبد الوهاب، عبد الوهاب المالود، سيد ضياء سعيد، محمد مرهون، تياغو أأوغوستو.

تشكيلة العراق: جلال حسن، علي فائز، أحمد ابراهيم، هيثم جبار، علاء مهاوي، أمجد عطوان، صفاء هادي، علي عدنان، علاء عبد الزهرة، مهند علي، ابراهيم بايش.