مباراة قطر والعراق بث مباشر اليوم

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أحداث المباراة - لحظة بلحظة

انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 55 - عبد العزيز حاتم يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده بعد أن سدد كرة جاءته من المعز بغرابة في قد المدافع العراقي.

الدقيقة 49- انطلاقة نارية للشوط الثاني المعز علي مرر تمريرة رائعة لعبد الكريم حسن الذي انطلق من الجبهة اليسرى ثم مررها رائعة فوصلت لعبد العزيز حاتم فباغت الأخيرة الجميع وأطلق تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء فسكنت الكرة الشباك معلنة هدف تقليص الفارق للمنتخب القطري.

إحصائيات الشوط الأول

الدقيقة 45 - المنتخب القطري ارتفع مستواه مع نهاية الشوط الأول وتحرر المعز علي من الرقابة اللصيقة وكاد أن ينفرد في مناسبتين إلا أن الدفاع العراقي بقيادة هيثم جبار وعلي عدنان كانت له الكلمة العليا في فانتهى الشوط الأول على وقع تفوق عراقي ومستوى مرتفع جداً من المنتخبين ينبئ عن خليجي متميز.

الدقيقة 26 - محمد قاسم لاعب القوة الجوية، نجم أسود الرافدين يتألق في استاد خليفة الدولي ويحرز الهدف الثاني من تسديدة صاروخية رائعة من خارج منطقة الجزاء، انطلاقة متميزة للمنتخب العراقي في افتتاح خليجي 24.

الدقيقة 18- الهدف الأول في كأس الخليج الرابعة والعشرين من نصيب لاعب الوسط العراقي محمد قاسم الذي رفع كرة عرضية مباغتة خادعت المدافع القطري بسام الراوي وحارس المرمى سعد الشيب وتهادت للشباك معلنة هدف التقدم لأسود الرافدين.

الدقيقة 15 - ارتفاع مستوى اللقاء بشكل ملحوظ عكس سير المباريات الافتتاحية عبد الكريم حسن يستغل سرعته وقوته ويتوغل من الجانب الأيسر ويسدد في الشباك الخارجية للحارس العراقي.

الدقيقة 12 - مهند علي كاد أن يحرز هدف التقدم للمنتخب العراقي بعد أن انفرد تماماً بالمرمى وسددها مباشرة ذهبت إلى خارج الملعب.

الدقيقة 5 - انطلاقة قوية للمنتخب القطري في المباراة والعز علي يهدر أولى الفرص المحققة لوضع الأدعم في المقدمة.

الدقيقة الأولى - انطلاق المباراة

مباراة قطر والعراق تشاهدونها الثلاثاء 26 نوفمبر على الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة قطر والعراق تجدونها في بث مباشر ومجاني عبر قناة beIN SPORTS HD بتعليق الزميل حفيظ دراجي.

كما يمكنكم مشاهدة مباراة قطر والعراق عبر الانترنت من خلال beIN CONNECT.

يستهل منتخبا قطر والعراق منافسات كأس الخليج العربي "خليجي 24" بمواجهة مرتقبة بينهما على أرضية ستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

مباراة مرتقبة تجمع بطل آسيا وصاحب الأرض والجمهور بمنتخب أسود الرافدين المتجدّد والطامح لتقديم بطولة تليق بتاريخه الكبير.

ويتطلّع المنتخبان للفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخ مشاركتهما بالبطولة، حيث أحرز العنابي اللقب أعوام 1992 و2004 و2014، فيما توّج العراق أعوام 1979 و1984 و1988.

تشكيلة المنتخبين