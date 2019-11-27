مباراة السعودية والكويت بث مباشر

التغطية الخاصة لحظة بلحظة

الدقيقة 46- بدر المطوع يواصل التألق ويباغت الأخضر السعودي بتمريرة حاسمة متميزة أحرز منها سامي الصانع الهدف الثاني لينتهي الشوط الأول على وقع تقدم المنتخب الكويتي بهدفين نظيفين.

الدقيقة 43 - عكس اتجاه اللعب المنتخب الكويتي يتقدم بهدف مباغت رائع استغل فيه أهم الركلات الثابتة التي حصل عليها منذ انطلاق اللقاء، يوسف ناصر نفذ الركلة الحرة المباشرة فارتدت من الحائط السعودي ووصلت إلى قائد الأزرق وقلبه النابض بدر المطوع الذي أهدى تمريرة حاسمة إلى أحمد الظفيري الذي أحرز منها هدف المنتخب الكويتي الأول.

الدقيقة 34 - فراس البريكان مهاجم المنتخب السعودي الصاعد كاد أن يحرز هدف بلاده الأول إثر توغل رائع من الجبهة اليسرى إلا أن تألق الحارس الكويتي حميد القلاف أنقذ الأزرق من استقبال أول أهداف المباراة.

الدقيقة الثالثة - لاعب وسط المنخب السعودي يضيع فرصة محققة للتسجيل والمرمى خالي تماماً.

الدقيقة الأولى - انطلاق المباراة

تشكيلة الفريقين

موعد مباراة السعودية والكويت

الجميع سيكون على موعد مع مواجهة المنتخب السعودي مع نظيره الأزرق الكويتي في دربي الخليج المرتقب في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين لكرة القدم.

البث المباشر لمباراة السعودية والكويت سيكون يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني/نوفمبر في الساعة 20.00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة السعودية والكويت ستكون متاحة على beIN SPORTS كما أنها ستكون متاحة أيضاً في بث مباشر على حساب beIN SPORTS على اليوتيوب.

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