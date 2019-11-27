متابعة - أحمد النفيلي

حقق المنتخب الكويتي فوزاً مستحقاً على نظيره الأخضر السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف الأربعاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ضمن كأس الخليج الرابعة والعشرين لكرة القدم التي تستضيفها قطر حتى الثامن من الشهر القادم.

أقيمت المباراة على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل وتمكن المنتخب الكويتي من إحراز انتصار عريض على نظيره السعودي بفضل ثلاثية أحرزها كل من أحمد الظفيري في الدقيقة 43 وسامي الصانع في الدقيقة 46 ومبارك الفنيني في الدقيقة 90 ثم سجل فراس البريكان هدف السعودية الوحيد في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

بذلك تصدر المنتخب الكويتي صاحب الرقم القياسي في الفوز بألقاب البطولة برصيد عشرة ألقاب، ترتيب منتخبات المجموعة الثانية بثلاث نقاط فيما حل كل من عمان والبحرين في المركز الثاني ولكل منهما نقطة واحدة.

التغطية الخاصة لحظة بلحظة

الدقيقة 96 - فراس البريكان يسجل أول أهداف المنتخب السعودي في خليجي 24 ويقلص الفارق.

الدقيقة 90 - المنتخب الكويتي استغل على أكمل وجه المساحات الشاسعة في دفاع المنتخب السعودي، يوسف ناصر واصل التألق وأهدى تمريرة رائعة للبديل مبارك الفنيني الذي توغل وسددها بقوة معلناً ثالث الأهداف للأزرق الرائع.

الدقيقة 85 - يوسف ناصر يرتقي لعرضية عبدالله البريكي ويضيع فرصة محققة لإحراز الهدف الثالث للكويت.

الدقيقة 80 - المنتخب الكويتي يقدم مباراة ولا أروع، نجم اللقاء بدر المطوع يواصل تمريراته السحرية ويهدي تمريرة متقنة ليوسف ناصر الذي سددها أرضية قوية ذهبت إلى خارج الملعب على بعد سنتيمترات قليلة من الحارس السعودي فواز القرني.

الدقيقة 65 - حتى الآن يمكن القول إن ثامر عناد مدرب المنتخب الكويتي تفوق تكتيكياً على هيرفي رونار مدرب المنتخب السعودي بسبب أدائه المتوازن والذي اعتمد على التمركز الدفاعي والانطلاق بشكل جيد عند الاستحواذ على الكرة مع استغلال قدرة بدر المطوع على ارسال التمريرات الطويلة المتقنة.

الدقيقة 52 - المنتخب السعودي يهاجم بشكل مستمر بحثاً عن تضييق الفارق وتسجيل الهدف الأول يقابله دفاع منظم من الكويت واعتماد تام على تمريرات بدر المطوع السحرية التي من إحداها ذهبت الكرة إلى يوسف ناصر الذي سدد مباشرة صوب المرمى أمسكها بسهولة فواز القرني حارس الأخضر.

انطلاق الشوط الثاني

إحصائيات الشوط الأول

الدقيقة 46- بدر المطوع يواصل التألق ويباغت الأخضر السعودي بتمريرة حاسمة متميزة أحرز منها سامي الصانع الهدف الثاني لينتهي الشوط الأول على وقع تقدم المنتخب الكويتي بهدفين نظيفين.

الدقيقة 43 - عكس اتجاه اللعب المنتخب الكويتي يتقدم بهدف مباغت رائع استغل فيه أهم الركلات الثابتة التي حصل عليها منذ انطلاق اللقاء، يوسف ناصر نفذ الركلة الحرة المباشرة فارتدت من الحائط السعودي ووصلت إلى قائد الأزرق وقلبه النابض بدر المطوع الذي أهدى تمريرة حاسمة إلى أحمد الظفيري الذي أحرز منها هدف المنتخب الكويتي الأول.

الدقيقة 34 - فراس البريكان مهاجم المنتخب السعودي الصاعد كاد أن يحرز هدف بلاده الأول إثر توغل رائع من الجبهة اليسرى إلا أن تألق الحارس الكويتي حميد القلاف أنقذ الأزرق من استقبال أول أهداف المباراة.

الدقيقة الثالثة - لاعب وسط المنخب السعودي يضيع فرصة محققة للتسجيل والمرمى خالي تماماً.

الدقيقة الأولى - انطلاق المباراة

تشكيلة الفريقين

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