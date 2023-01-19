الأجواء داخل ملعب جذع النخلة الذي سيحتضن نهائي "خليجي 25" من قبل beIN SPORTS January 19, 2023 14:26 1:46 دقيقة على هامش حضوره نهائي خليجي 25 بين العراق وعمان، يوافينا محمد سعدون الكواري beIN SPORTS بآخر الأجواء في ملعب جذع النخلة مسرح النهائي. مقابلات تقارير إخبارية كأس الخليج العربي -آخر الفيديوهات 1:56 دقيقة فريق موسم الرياض - باريس سان جيرمان:التغطية الخاصة 1:18 دقيقة بعثة باريس سان جيرمان تحط الرحال في الرياض 5:43 دقيقة أنس جابر تغادر بطولة أستراليا المفتوحة 5:13 دقيقة دجوكوفيتش بثبات إلى الدور القادم 1:46 دقيقة الأجواء داخل مسرح نهائي "خليجي 25" 1:38 دقيقة مواجهة مرتقبة بين ميسي ورونالدو 2:19 دقيقة إقامة نهائي "خليجي 25" في موعده 2:59 دقيقة استياء كبير من مردود المنتخب التونسي 0:55 دقيقة السماح للحكام بشرح قراراتهم! 2:42 دقيقة أنييلي ينتقد مؤسسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم