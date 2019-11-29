اسماعيل محمد: استثمرنا الفرص التي سنحت لنا من قبل beIN SPORTS November 29, 2019 20:24 2:37 دقيقة قال مهاجم منتخب قطر اسماعيل محمد إن العنابي استثمر ما سنح له من فرص أمام اليمن بعكس مباراة العراق التي أهدروا خلالها الكثير. -آخر الفيديوهات 2:43 دقيقة النجم الساحلي يكسب موقعة "رادس" أمام الأهلي 4:24 دقيقة فوز استعراضي لمنتخب قطر بسداسية ممتعة 1:35 دقيقة عبد الكريم حسن لم يدرِ أنه حقق انجازا تاريخياً 1:14 دقيقة مدير عبد ربه يتحدث عن قلة خبرة لاعبي اليمن الشباب 1:33 دقيقة سلمان يؤكد أن التركيز الآن على مباراة الإمارات 2:37 دقيقة اسماعيل محمد: استثمرنا الفرص التي سنحت لنا 3:12 دقيقة العراق يهزم الإمارات بثنائية ويقطع تذكرة العبور 5:29 دقيقة فانتازي الـ"بريمرليغ" - الحلقة الخامسة 12:16 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب السعودية قبل مواجهة البحرين 0:43 دقيقة البريطاني فرح يعود إلى المضمار