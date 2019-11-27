أحمد اليوسف الصباح: "مواجهة السعودية في غاية الأهمية" November 27, 2019 16:01 0:44 دقيقة عبّر أحمد اليوسف الصُباح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن سعادته بالحضور إلى الدوحة للمشاركة في العرس الخليجي (خليجي 24). وشدّد أحمد اليوسف الصُبـاح على أنّ مواجهة السعوديّة ستكون مُهمـة في بداية مشوار الأزرق. مقابلات -آخر الفيديوهات 0:58 دقيقة بدر المطوع...القائد الذي تواضع رغم تميزه 0:25 دقيقة الرشيدي: "قدّمنا مباراة كبيرة" 3:55 دقيقة الأزرق الكويتي يتألق ويحسم دربي الخليج بفوز عريض 0:38 دقيقة جواو فيليكس يحرز جائزة "الفتى الذهبي" 0:44 دقيقة أحمد اليوسف: "مواجهة السعودية في غاية الأهمية" 2:54 دقيقة التعادل سيّداً لمواجهة عمان والبحرين 2:16 دقيقة المنتخب السعودي يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية 1:46 دقيقة المنتخب الكويتي ينهي استعداداته لملاقاة السعودية 1:33 دقيقة لويس إنريكي يتهم مورينو بأنه لم يكن "وفياً" 0:33 دقيقة إبراهيموفيتش شريكا في نادي هاماربي لكرة القدم