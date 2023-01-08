وزير الشباب والرياضة العراقي يشكر دولة قطر على دعمها لبلاده في تنظيم "خليجي 25"

وقال المبرقع، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا": نشكر قطر قيادة وشعباً على مساندتهم ودعمهم الكبير لنا، وهذا ما لمسناه خلال حفل افتتاح بطولة "خليجي 25" من خلال التواجد القطري الكبير، مقدماً التهنئة لدولة قطر على نجاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ ووصفه بأنه كان مونديالاً رائعاً ومشرفاً للعرب جميعاً".

وأكد وزير الشباب والرياضة العراقي أن بطولة "خليجي 25" قطعت شوطاً كبيراً بوجود المنتخبات الخليجية وتشريفها للعراق، والأهم من ذلك هو لم الشمل الخليجي وتبادل أطراف الحديث مع جميع أحباء العراق وزواره.

وأضاف المبرقع أن بطولة "خليجي 25" تعد حدثاً تاريخياً في العراق وفرصة مهمة لإعادة الروح لمدينة البصرة .. الزمن شكل عاملاً حاسماً بالنسبة لنا، وكنا نصارع الوقت من أجل الانتهاء من جميع الترتيبات وفي الأخير كللت مهمتنا بالنجاح، وأبوابنا مفتوحة لاحتضان الجميع بعد 44 سنة من تاريخ تنظيم البطولة في العراق".

وفي الختام أعرب الوزير العراقي عن ترحيبه بجميع الجماهير الخليجية القادمة إلى البصرة لتشجيع منتخباتهم في "خليجي 25"، معرباً عن امتنانه لهم لما أبدوه من سعادة بحفاوة الاستقبال من جانب أهلهم في البصرة، وداعياً الجميع إلى التشجيع والاستمتاع في بلدهم الثاني العراق.

