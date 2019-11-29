موعد البث المباشر لمباراة البحرين والسعودية

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مباراة البحرين والسعودية بث مباشر يوم السبت في تمام الساعة 20.00 بتوقيت مكة المكرمة.
البث المباشر لمبارة البحرين والسعودية تتابعونه مباشرة ومجاناً على القناة المفتوحة beIN SPORTS HD.
كما يمكنكم مشاهدة مباراة البحرين والسعودية على الانترنت مجاناً على beIN CONNECT.
ويتطلع المنتخب السعودي لتدارك كبوته الافتتاحية المفاجئة ضد الكويت (3-1) وبالتالي إحياء آماله في خطف بطاقة المربع الذهبي، أمّا البحرين فتنوي البناء على تعادلها ضد سلطنة عمان حاملة لقب النسخة الأخيرة (0-0)، لتأمين ثلاثة نقاط ثمينة تقربه من مطلب التأهل.