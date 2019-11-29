موعد البث المباشر لمباراة البحرين والسعودية

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مباراة البحرين والسعودية بث مباشر يوم السبت في تمام الساعة 20.00 بتوقيت مكة المكرمة.

البث المباشر لمبارة البحرين والسعودية تتابعونه مباشرة ومجاناً على القناة المفتوحة beIN SPORTS HD.

كما يمكنكم مشاهدة مباراة البحرين والسعودية على الانترنت مجاناً على beIN CONNECT .