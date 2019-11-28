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خليجي 24
كأس الخليج العربي

موعد البث المباشر لمباراة الإمارات والعراق

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موعد مباراة الإمارات والعراق ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس الخليج العربي "خليجي 24" مباشر عبر قنوات beIN SPORTS.

Reuters

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مباراة الإمارات والعراق بث مباشر يوم الجمعة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة.

البث المباشر لمبارة الإمارات والعراق تتابعونه مباشرة ومجاناً على القناة المفتوحة beIN SPORTS HD بتعليق الزميل يوسف سيف.

كما يمكنكم مشاهدة مباراة الإمارات والعراق على الانترنت مجاناً على beIN CONNECT.

يتطلع المنتخبان الإماراتي والعراقي إلى تأمين بطاقة المربع الذهبي مبكراً لا سيما بعد نجاحهما في تحقيق الفوز في مباراتيهما الأوليين على حساب كل من اليمن (3-0) وقطر (2-1) توالياً.

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