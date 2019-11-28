موعد البث المباشر لمباراة الإمارات والعراق

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مباراة الإمارات والعراق بث مباشر يوم الجمعة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة.

البث المباشر لمبارة الإمارات والعراق تتابعونه مباشرة ومجاناً على القناة المفتوحة beIN SPORTS HD بتعليق الزميل يوسف سيف.

كما يمكنكم مشاهدة مباراة الإمارات والعراق على الانترنت مجاناً على beIN CONNECT .