موعد البث المباشر لمباراة عمان والبحرين في خليجي 24

مباراة عمان والبحرين بث مباشر اليوم

يستهل منتخبا عمان والبحرين منافسات كأس الخليج العربي "خليجي 24" بمواجهة مرتقبة بينهما على أرضية ستاد عبد الله بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويتطلّع المنتخب العماني للفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد 2009 و2017، فيما يطمح المنتخب البحريني إلى دخول نادي المتوّجين بالذهب للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته، بعد حلوله وصيفاً 4 مرات أعوام 1970 و1982 و1992 و2003.

مباراة عمان والبحرين تشاهدونها الأربعاء 27 نوفمبر على الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة عمان والبحرين تجدونها في بث مباشر ومجاني عبر قناة beIN SPORTS HD بتعليق الزميل يوسف سيف.

كما يمكنكم مشاهدة مباراة عمان والبحرين عبر الانترنت من خلال beIN CONNECT.