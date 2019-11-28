موعد البث المباشر لمباراة قطر واليمن

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مباراة قطر واليمن بث مباشر يوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

البث المباشر لمبارة قطر واليمن تتابعونه مباشرة ومجاناً على القناة المفتوحة beIN SPORTS HD بتعليق الزميل علي محمد علي.

كما يمكنكم مشاهدة مباراة قطر واليمن على الانترنت مجاناً على beIN CONNECT .

يتطلع المنتخبان القطري واليمني إلى تجاوز عثرة الجولة الأولى أمام العراق والإمارات على التوالي، حين يلتقيان على أرضية ملعب استاد خليفة الدولي.