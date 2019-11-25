العربية
English
خليجي 24
كأس الخليج العربي

موعد البث المباشر لمباراة قطر والعراق في خليجي 24

المباراة الافتتاحية لكأس الخليج العربي بين قطر والعراق تشاهدونها الثلاثاء في بث مباشر عبر قنوات beIN SPORTS.

Reuters

مباراة قطر والعراق بث مباشر

يستهل منتخبا قطر والعراق منافسات كأس الخليج العربي "خليجي 24" بمواجهة مرتقبة بينهما على أرضية ستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

مباراة مرتقبة تجمع بطل آسيا وصاحب الأرض والجمهور بمنتخب أسود الرافدين المتجدّد والطامح لتقديم بطولة تليق بتاريخه الكبير.

ويتطلّع المنتخبان للفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخ مشاركتهما بالبطولة، حيث أحرز العنابي اللقب أعوام 1992 و2004 و2014، فيما توّج العراق أعوام 1979 و1984 و1988.

مباراة قطر والعراق تشاهدونها الثلاثاء 26 نوفمبر على الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة قطر والعراق تجدونها في بث مباشر ومجاني عبر قناة beIN SPORTS HD بتعليق الزميل حفيظ دراجي.

كما يمكنكم مشاهدة مباراة قطر والعراق عبر الانترنت من خلال beIN CONNECT.

 

السابق منتخب الإمارات يصل إلى الدوحة
اقرأ
منتخب الإمارات يصل إلى الدوحة
التالي

آخر الأحداث