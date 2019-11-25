موعد البث المباشر لمباراة قطر والعراق في خليجي 24

مباراة قطر والعراق بث مباشر

يستهل منتخبا قطر والعراق منافسات كأس الخليج العربي "خليجي 24" بمواجهة مرتقبة بينهما على أرضية ستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

مباراة مرتقبة تجمع بطل آسيا وصاحب الأرض والجمهور بمنتخب أسود الرافدين المتجدّد والطامح لتقديم بطولة تليق بتاريخه الكبير.

ويتطلّع المنتخبان للفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخ مشاركتهما بالبطولة، حيث أحرز العنابي اللقب أعوام 1992 و2004 و2014، فيما توّج العراق أعوام 1979 و1984 و1988.

مباراة قطر والعراق تشاهدونها الثلاثاء 26 نوفمبر على الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة قطر والعراق تجدونها في بث مباشر ومجاني عبر قناة beIN SPORTS HD بتعليق الزميل حفيظ دراجي.

كما يمكنكم مشاهدة مباراة قطر والعراق عبر الانترنت من خلال beIN CONNECT.