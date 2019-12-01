مواجهة قطرية - إماراتية مرتقبة بذكريات آسيوية

وتأتي هذه المواجهة المنتظرة بذكريات كأس آسيا 2019 التي استضافتها الإمارات وانتهت بفوز تاريخي لـ"العنابي" على صاحب الأرض برباعية نظيفة في طريقه إلى النهائي الذي حسم فيه أمر اللقب لأول مرة في تاريخه على حساب اليابان 3-1.

وضمن العراق الذي يلعب مع اليمن الاثنين ايضا في مباراة هامشية، البطاقة الاولى الى نصف النهائي بتصدره للمجموعة برصيد ست نقاط، فيما تحتل قطر المركز الثاني بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن الامارات.

وودعت اليمن رسميا البطولة بعد خسارتها في مباراتيها الأوليين امام الامارات صفر-3 وقطر صفر-6.

ويكفي قطر التي عوضت امام اليمن خسارتها في الافتتاح امام العراق 1-2، التعادل في المباراة التي تقام على استاد خليفة الدولي، لضمان الحصول على البطاقة الثانية، في حين ان الامارات يلزمها الفوز للتأهل.



ودعا المدرب الإسباني لقطر فيليكس سانشيز الجمهور لمؤازرة الفريق بقوة، وقال في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة "اتمنى ان يكون الملعب ممتلئا كما عودتنا جماهيرنا الوفية، وعلينا ان نظهر الروح الرياضية".

وقد يفتقد المنتخب القطري نجمه اكرم عفيف في حال قرر السفر الى هونغ كونغ لحضور حفل جوائز الاتحاد الاسيوي الذي يقام في نفس يوم المباراة، حيث يتنافس مع حارس المرمى الايراني علي رضا بيرنفاند والياباني توكواكي ماكينو على نيل جائزة افضل لاعب لعام 2019.

وكان عفيف (22 عاما) تألق بشكل لافت في كأس آسيا 2019، وصنع 10 اهداف، وهو الرقم الأعلى للاعب في تاريخ البطولة، وساهم في ذات الوقت ببلوغ ناديه السد نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وترك سانشيز الباب مفتوحا على كافة الاحتمالات، إذ عندما سئل عن امكانية سفر اللاعب الى هونغ كونغ لحضور الحفل كما تنص لوائح الجائزة، أجاب المدرب الاسباني "سندرس الأمر، عفيف من العناصر الهامة في الفريق ووجوده مهم جدا، وسنحدد اليوم (السبت) مدى جاهزية بعض العناصر للمباراة، وسننظر في شأن المصابين واختيار اقوى تشكيلة نمتلكها".



فرصة لرد الاعتبار

ويغيب عن قطر بسام الراوي الذي أصيب بكسر في الساق خلال المباراة الافتتاحية امام العراق، لكن سانشيز اكد ثقته بجميع لاعبي المنتخب، على غرار ما فعله عبد الكريم حسن عندما سجل ثلاثة اهداف في لقاء اليمن، ليتصدر ترتيب الهدافين مع مهاجم الامارات علي مبخوت.

وشدد سانشيز على ان قطر لن تلعب الا لتحقيق الانتصار، موضحا "سنضمن التأهل في حال التعادل او الفوز، لكن اللعب على التعادل مغامرة والمباراة ستكون صعبة على الطرفين لانها ستكون آخر فرصة لهما".

وستكون الفرصة سانحة امام الامارات لرد اعتبارها من الخسارة على ارضها امام قطر في كأس آسيا 2019، ورد الدين لـ "العنابي" في الدوحة، واستعادة "الأبيض" ثقة مشجعيه.

وسيكون على المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك الذي يتعرض لانتقادات حادة لفشله في ترك بصمة واضحة منذ استلام قيادة "الأبيض" في اذار/مارس 2019، تجاوز منتخبه العرض السيء امام العراق والخسارة بهدفين نظيفين.

وقال فان مارفيك عشية مباراة قطر "لم نتحل بالشجاعة اللازمة في الشوط الأول امام العراق ولكننا أدينا بشكل جيد في الثاني، وإذا لعبنا بنفس المستوى، ستكون لدينا فرصة جيدة للفوز".

وأشار المدرب الهولندي "المنتخب القطري فريق متميز وهو الأفضل في كأس الخليج، وشاهدنا استعراضه امام المنتخب اليمني، لكن لدينا الفرصة كذلك لاثبات وجودنا".

وتابع "لاعبو المنتخب القطري تألقوا سويا لسنوات، فيما بدأنا مشروعنا قبل اشهر قليلة، لكن التطور في فريقنا ايجابي للغاية مقارنة بهذه الفترة القصيرة".