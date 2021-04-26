مدينة البصرة العراقية تستضيف خليجي 25

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية لاتحادِ كأس الخليج العربي لكرةِ القدم، حيث وقع الاختيار على مدينةِ البصرة أقصى جنوبي العراق، لاستضافةِ الحدثِ الكروي بداية العام المقبل.

وهذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها العراق كأس الخليج، بعد الأولى عام 1979 في العاصمة بغداد.

وجاء في بيان مقتضب "اتحاد كأس الخليج يصوت رسميًا على إقامة بطولة خليجي 25 في البصرة".

وكانت النسخة السابقة من البطولة، خليجي 24، التي جرت في قطر عام 2019 فازت بها البحرين بتفوقها على السعودية في المباراة النهائية 1-0.

واعتمد اتحاد كأس الخليج ملعبي البصرة الدولي (سعة 65 الف متفرج)والميناء (30 الف متفرج) لاقامة مباريات خليجي 25، وهما ملعبان يقعان ضمن المدينة الرياضية في البصرة التي تضم ايضًا مركزًا طبيًا متطورًا ومجموعة فنادق حديثة لإسكان المنتخبات وملعبًا للتدريب ومراكز تجارية وترفيهية.

وبلغت كلفة تنفيذ المدينة الرياضية ما يقارب المليار دولار.