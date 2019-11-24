قطر تطمح لتتويج رابع في كأس الخليج

وبحال تتويجها للمرة الرابعة بعد أعوام 1992 و2004 و2014، ستنفرد قطر في المركز الثاني في سجل المسابقة بعد الكويت حاملة اللقب عشر مرات.

وكانت المنتخب القطري تألق في كأس آسيا 2019 وتوّج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

وحققت قطر ثلاثة انتصارات في الدور الأول على لبنان وكوريا الشمالية والسعودية، ثم تخطت العراق في دور الـ16، كوريا الجنوبية في ربع النهائي، الإمارات المضيفة في نصف النهائي ثم اليابان القوية في النهائي 3-1.

واستعد العنابي للبطولة بالحصول على راحة لمدة يومين في 20 و21 الجاري عقب مباراة افغانستان في التصفيات الاسيوية، بهدف منح اللاعبين فترة أخرى من الراحة خصوصا للاعبين الأساسيين الذين يعانون من الأرهاق والإجهاد.

ومنذ الجمعة الماضي والفريق في تدريبات مستمرة تركزت على الجوانب الخططية والفنية، وعلى الاستشفاء واستعادة اللياقة البدنية.

واعاد المدرب الاسباني فليكس سانشيز استدعاء الظهير الأيسر عبد الكريم حسن، أفضل لاعب في آسيا 2018، بعد غيابه في الفترة الماضية. وشارك عبد الكريم في التدريبات منذ الجمعة الماضي، فيما حسم المدرب الإسباني القائمة النهائية والتي تضم 23 لاعبا اليوم الآحد.



إغلاق الملف الآسيوي



ويلعب المنتخب القطري في المجموعة الأولى التي تضم الإمارات واليمن والعراق، ويخوض مباراته الأولى الثلاثاء أمام العراق على استاد خليفة والثانية ضد اليمن على استاد عبدالله بن خليفة والثالثة ضد الإمارات على استاد خليفة.

وحرص سانشيز على إعادة مشاهدة مباراتي العراق مع إيران والبحرين الاخيرتين بالتصفيات الاسيوية، من أجل الوقوف على مستوى وأداء منافسه في المباراة الافتتاحية الثلاثاء.

ولم تكن هناك استعدادات خاصة للمنتخب القطري لكأس الخليج، بسبب استمرار مباريات الدوري ومباريات التصفيات الاسيوية، واعتبر سانشيز أن مباريات التصفيات والمباراة الودية مع سنغافورة في 14 الجاري ضمن الاستعداد لكأس الخليج.

وقال حسن الهيدوس قائد المنتخب القطري "أغلقنا ملف التصفيات الآسيوية وبدأنا التركيز في كأس الخليج، وهدفنا اسعاد الجماهير القطرية باللقب الرابع".

أضاف "عانينا في الفترة الماضية وقبل مباراة افغانستان في التصفيات الاسيوية من ضغط المباريات محليا وخارجيا وهو ما اثر على ادائنا، ونأمل في العودة إلى مستوانا المعروف في خليجي 24 خصوصا والبطولة على ملعبنا وأمام جماهيرنا".

بدوره، قال المعز علي هداف كأس آسيا "كأس الخليج بطولة ليست سهلة والمنافسة فيها صعبة وقوية، وكل المنتخبات دون استثناء لديها حظوظها وتملك حقا مشروعا في المنافسة على لقبها والتتويج بها".

وتابع "جميع مباريات كأس الخليج تعد بطولة في حد ذاتها والمنافسة فيها قوية وشرسة، ومن الصعب التوقع بالبطل أو حتى بطرفي النهائي".



وفي ما يلي التشكيلة القطرية:

سعد الشيب، بيدرو، سالم الهاجري، طارق سلمان، عبد الكريم حسن، بوعلام خوخي، حسن الهيدوس، أكرم عفيف، بسام الراوي، المعز علي، كريم بوضياف، اسماعيل حمد، محمد مونتاري، أحمد فتحي، محمد صلاح، فهد شنين، يوسف عبدالرزاق، مصعب خضر، عبد العزيز حاتم، فهد يونس، المهدي علي، عبدالله عبد السلام، محمد البكري.