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خليجي 24
كأس الخليج العربي

قطر تسعى للتدارك وإحياء آمالها في مواجهة اليمن

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تسعى قطر، بطلة آسيا، إلى الفوز على اليمن للإبقاء على آمالها في المنافسة على إحدى بطاقتي دور الأربعة ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس الخليج العربي "خليجي 24" في الدوحة لا سيما بعد عثرتها الافتتاحية.

Reuters

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وتعرض "العنابي" إلى عثرة مفاجئة في افتتاح العرس الخليجي بعد خسارته ضد العراق (2-1).

هذه الكبوة جعلت مطلب الفوز يلبس حلة "الحتمية" أمام اليمن في الجولة الثانية ومن ثم الإمارات في الجولة الثالثة والأخيرة وذلك دون النظر إلى باقي النتائج.

وقال سعد الشيب حارس مرمى قطر: "منتخبنا قادر على العودة والمنافسة على التأهل الى دور نصف النهائي، واعتقد ان اللاعبين لم يقصروا وقدموا كل في ما وسعهم، وحاولوا الانتصار وليس التعادل لكن لم يحالفهم التوفيق وان شاء الله نعوض هذه الخسارة امام اليمن ثم الامارات".

من جهته، قال قطب الدفاع المهدي علي متحسراً على نتيجة المباراة الأولى: "لو حالفنا التوفيق في مباراة العراق لكانت النتيجة التعادل على أقل تقدير".

ورغم فارق الإمكانات إلا أنّ قطر لا تملك ذكريات طيبة عندما يكون اليمن طرفاً في مواجهتها، حتى وإن فازت والدليل على ذلك خروج "الأدعم" من آخر نسخة للخليجي منذ للدور الأول رغم تجاوزه اليمن برباعية نظيفة.

ومن المفارقات القطرية - اليمينة الأخرى، هو تتويج المنتخب القطري بخليجي 22 بالسعودية على حساب صاحب الأرض برغم تعادله سلبياً في الدور الأول مع اليمن.

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