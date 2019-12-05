رينار يريد اللقب وسانشيز فخور بلاعبيه

فراس بن أحمد - استاد الجنوب

عقب التأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي بعد الفوز بصعوبة بالغة على المنتخب القطري 1-صفر الذي كان الطرف الأفضل في نصف النهائي، أشار هيرفي رينار الى الهدف المنشود قائلاً: "علينا أن نكون جاهزين يوم الأحد للفوز بالمباراة النهائية وحصد اللقب وهذا ما سيسعدنا ويدخل البهجة على قلوبنا".

أما عن المباراة التي خطف فيها اللاعب عبد الله الحمدان الهدف الوحيد في الدقيقة 29، أكد رينار أن لاعبيه لم يقدموا مباراة جميلة عموماً قائلاً: "لم نقدم مباراة جميلة، اتسم الفريق بالانضباط التكتيكي والروح القتالية العالية أمام منتخب قطري كان صعب المراس".

وأردف المدرب السابق للمنتخب المغربي قائلاً: "نجحنا في اقتناص هدف في شوط أول لم نتحصل فيه على العديد من الفرص".

وأشار رينار إلى وصوله إلى النهائي قائلاً: "أنا أخوض أول كأس خليج لي في مسيرتي التدريبية وأنا سعيد بالوصول إلى النهائي".

في المقابل، كان المدرب الإسباني للمنتخب القطري فيليكس سانشيز فخوراً بلاعبيه قائلاً: "ستنهزم عندما تلعب بشكل سيئ، لكنني فخور جداً بما قدمه اللاعبون والروح التي خاضوا بها المواجهة".

أما عن منتخب السعودية فقال سانشيز: " لعبوا بشكل دفاعي محكم، لن أقدم الأعذار الآن، لكن علينا أن نكون جاهزين في المستقبل للفوز في المباريات التي تكون أمام منافس يلعب بهذه الطريقة".

وختم المدرب الإسباني قائلاً: "سنقوم بتحليل هذه المباراة، لقد قدمنا أداء دفاعياً جيداً لكننا لم نسجل الأهداف وهذا ما علينا معرفة أسبابه".