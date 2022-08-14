خليجي 25: الاتحاد العراقي يؤكد إقامة البطولة في البصرة

ويأتي بيان الاتحاد العراقي لكرة في وقت أشارت فيه أنباء أثيرت حول عزم المكتب التنفيذي لاتحاد كاس الخليج نقل خليجي 25 إلى الكويت لعدم استكمال متطلبات إقامة البطولة في البصرة.

وجاء في البيان أن "زيارة اللجنة التفقدية المكلفة من اتحاد كأس الخليج العربي إلى الكويت هي زيارة روتينية وهي حسب توجيهات المكتب التنفيذي التي تنص على زيارة الدولة البديلة".

وأضاف "اتحاد كاس الخليج نفى الأنباء التي أثيرت حول عزمه نقل خليجي 25 إلى الكويت".

واستضافت الكويت النسخة الثالثة والعشرين من البطولة بين أواخر 2017 ومطلع عام 2018 وتوج المنتخب العماني بلقبها.

وأعلن المكتب التنفيذي لاتحاد كاس الخليج في وقت سابق عن اختيار مدينة البصرة جنوب العراق الغنية بالبترول، لإقامة خليجي 25 مع تأكيده على استكمال جوانب متعلقة بالبنى التحتية مرتبطة باستاد الميناء الدولي.

ويطالب العراق منذ أكثر من عشر سنوات باستضافة البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى عام 1979 عندما استضاف النسخة الخامسة في العاصمة بغداد على استاد الشعب الدولي وتوج بلقبها.

يذكر أن العراق الذي يواجه حظراً من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم لإقامة المباريات على أرضه جراء الأوضاع الأمنية، يعيش أزمة سياسية منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في تشرين الأول/اكتوبر 2021.

وسمح الاتحاد الدولي للعبة في وقت سابق بإقامة مباراة العراق والامارات في اذار/مارس 2022 ضمن التصفيات الآسيوية المؤدية إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™، في بغداد كمؤشر لتقييم الأوضاع الأمنية، قبل أن يقرر نقلها إلى المملكة العربية السعودية إثر تعرض مدينة أربيل شمالي البلاد إلى قصف بالصواريخ.