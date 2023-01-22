خليجي 25: اعتذار عراقي للاتحاد العماني بعد تعذّر دخول الجماهير

وجاء في بيان للاتحاد العراقي "يعرب الاتحاد العرقي لكرة القم عن أسفه الشديد نتيجة الزخم الجماهيري الغفير في المباراة النهائية لبطولة خليجي 25 بين المنتخبين الشقيقين العراقي والعُماني وأدى إلى تأخر دخول الجماهير العمانية إلى الملعب لمؤازرة المنتخب العماني".

وتوج منتخب "أسود الرافدين" باللقب الرابع في تاريخه والأول منذ 1988 بعد فوزه المثير على نظيره العماني 3-2 في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني، وسط حضور أكثر من 65 ألف مشجع عراقي في استاد البصرة الدولي.

وكان مقررًا أن يخصص في احد مدرجات الملعب خمسة آلاف مقعد للمشجعين العمانيين.

وأضاف البيان "بهذه المناسبة يتقدم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال ونيابة عن اللجنة المنظمة باعتذاره إلى الجماهير العمانية التي تأخرت في الدخول إلى الملعب والتي كانت عاملاً في إنجاح البطولة طيلة أيامها، كما يؤكد رئيس الاتحاد حرص العراق على تعزيز علاقاته التاريخية مع سلطنة عمان الشقيقة في جميع المجالات".

وكان الاتحاد العماني طالب الجماهير العمانية في بيان الخميس قبل المباراة بالعودة إلى العاصمة مسقط، حفاظاً على سلامتهم إثر الفوضى الكبيرة التي اجتاحت محيط ملعب البصرة والتدافع عند بواباته ما أدى إلى وفاة شخص وجرح العشرات.

