خليجي 25: إطلاق بيع تذاكر المباريات

ويستضيف العراق البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد الاولى عام 1979 حيث استضافت العاصمة بغداد النسخة الخامسة وتوج المنتخب العراقي فيها بأول ألقابه الثلاثة التي يحفل بها سجل مشاركاته.

وعقد مؤتمر صحافي في مدينة البصرة السبت أطلق خلاله الموقع الالكتروني الخاص ببيع تذاكر المباريات والتي حددت بأربع فئات.

وذكر رئيس الاتحاد العراقي للعبة عدنان درجال خلال المؤتمر "نتمنى أن تكون عملية شراء التذاكر ميسرة وسهلة من أجل حضور مباريات خليجي 25".

وأعرب محافظ البصرة أسعد العيداني عن أمله في اظهار بطولة ناجحة "نطمح أن تكون بطولة مميزة وناجحة من جميع الجوانب مع ترحيبنا بكل الأشقاء والأصدقاء".

وذكر الاتحاد العراقي عبر بيان رسمي: "آلية بيع التذاكر ستكون الكترونيا وحدد موقع الكتروني خاص ببيع التذاكر حسب كل فئة".

واوضح أن التذاكر ستسمح بحضور مباراتين تختلف أسعارها حسب الألوان، فاللون الأخضر سعرها 30 دولارا، واللون الأصفر من فئة 20 دولارا، واللون الاحمر (14 دولارا)، واللون الازرق من فئة 10 دولارات.

وخصصت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 25 خمسة منافذ لبيع تذاكر المباريات بشكل مباشر في مدينة البصرة الغنية بالبترول، اعتباراً من 25 كانون الأول/ديسمبر الحالي.

ويتوقع تدفق أعداد كبيرة من مشجعي المنتخبات الخليجية إلى مدينة البصرة الحدودية مع دولة الكويت.

وكانت الحكومة العراقية قررت في وقت سابق إلغاء الرسوم الخاصة بتأشيرات الدخول إلى أراضيها البالغة 200 دولار في إطار التشجيع لحضور المباريات، فضلا عن تسهيلات منتظرة تتصل بالية دخول انصار المنتخبات من دول الخليج العربي عبر الكويت.

وتقام كأس الخليج العربي مرة واحدة كل عامين، وأوقعت قرعة خليجي 25 منتخبات العراق والسعودية واليمن وسلطنة عمان في المجموعة الاولى، وقطر والإمارات والكويت والبحرين حامل اللقب في المجموعة الثانية.

