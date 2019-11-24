خليجي 24: اليمن بتشكيلة شابة يبحث عن الفوز الأول

يبحث اليمن عن الفوز الأول بعد ثماني نسخ عجز خلالها عن تحقيق أي انتصار عندما يشارك في النسخة الرابعة والعشرين لكأس الخليج لكرة القدم في الدوحة بتشكيلة شابة يقودها المدرب الوطني سامي النعاش.

ولعب "الأحمر" منذ مشاركته الأولى في"خليجي 16" عام 2003 في الكويت 27 مباراة، فشل خلالها في تحقيق أي فوز وتعرض الى 22 هزيمة واكتفى بخمسة تعادلات.

لكنه يأمل في ان يحقق ما عجز عنه في ثماني نسخ متوالية خلال مشاركته في الدوحة ضمن المجموعة الأولى التي تضم قطر والعراق والامارات، مستندا على نتائجه الأخيرة تحت قيادة النعاش الذي استلم مهامه في /تموز يوليو الماضي بديلا للسلوفاكي يان كوتشيان.

وقاد كوتشيان المنتخب في نهائيات كأس اسيا 2019 في الامارات التي شارك اليمن في نهائياتها للمرة الأولى، لكن النتائج لم تكن على قدر الطموحات بعدما ودع الدور الأول بثلاث هزائم وعشرة اهداف دخلت شباكه ودون تسجيل أي هدف.

وأعاد النعاش بعض الاعتبار للكرة اليمنية من خلال النتائج التي تحققت في بطولة غرب آسيا 2019 في العراق، والتصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وفاز اليمن في بطولة غرب اسيا بين تموز/يوليو واب/أغسطس الماضيين على لبنان 2-1 وتعادل مع سوريا 1-1، وخسر بصعوبة بالغة امام العراق 1-2 وفلسطين صفر-1.

وفي التصفيات المشتركة، فاز اليمن على فلسطين وتعادل مع سنغافورة والسعودية، وخسر امام اوزبكستان وسنغافورة، وسط تألق لافت للاعبين الشبان الذين كانوا يخوضون تجربتهم الدولية لأول مرة.



النعاش يتوقع مفاجآت



وجاءت النتائج الأخيرة للمنتخب الأول مترافقة مع تأهل منتخب تحت 19 عاما في تشرين الأول/ نوفمبر الحالي الى نهائيات كأس آسيا 2020، مما أكد الطفرة التي تعيشها كرة القدم في البلاد المتأثرة منذ سنوات من وطأة الحرب الاهلية.

ويعتمد النعاش على تشكيلة تضم لاعبين محليين واخرين ينشطون في بطولات قطر وعمان والعراق.

وقال النعاش "المنتخب اليمني الحالي يضم مجموعة كبيرة من العناصر الشابة التي مثلت المنتخب الأولمبي، بالإضافة الى لاعبي الخبرة الذين تواجدوا مع المنتخب الأول منذ فترة، ضمن سياسة الاحلال والتجديد التي اعمل عليها".

وعن إمكانية تحقيق نتائج جيدة في "خليجي 24"، اعترف النعاش "مجموعتنا صعبة بوجود قطر والعراق والامارات، لكننا سندافع عن حظوظنا، مستوى المنتخبات الخليجية متقارب لذلك اتوقع مفاجآت".

واستدعى النعاش الذي سبق له قيادة المنتخب الأولمبي في اذار/مارس 2019 في تصفيات كأس آسيا 2020 تحت 23 عاما دون ان ينجح في التأهل الى النهائيات، ثمانية لاعبين شبان الى تشكيلته في"خليجي 24" بعدما اثبتوا حضورهم في بطولة غرب آسيا والتصفيات المزدوجة.

ويتقدم مهاجم نادي القاسم العراقي عمر الداحي (20 عاماً) والذي سجل هدفين في التصفيات المزدوجة، مجموعة اللاعبين الجدد التي تضم ايضا حارس المرمى سالم الهارس ومفيد جمال وناصر محموده ومناف سعيد وعلي حفيظ واحمد ماهر ومحمد المداري.

وتألفت التشكيلة النهائية لمنتخب اليمن التي ستخوض غمار"خليجي 24" من 23 لاعبا هم:

لحراسة المرمى: سالم عوض ومحمد عياش وسالم الهارش.

للدفاع: منير عبدربه واحمد الصادق ومفيد جمال ومحمد بقشان ومحمد فؤاد وعلاء نعمان ومحمد مهيوب وعبدالعزيز الجماعي.

للوسط: ناصر محمدوه وعماد منصور ومحمد المداري واحمد الحيفي وعصام الورافي ومناف سعيد وعلي حفيظ واحمد السروري.

للهجوم: عبدالواسع المطري وعمر الداحي واحمد ماهر وايمن الهاجري.



