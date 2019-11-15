جدول مباريات كأس الخليج العربي 24: قطر والعراق في الافتتاح

وبعدما كانت البطولة مقررة بنظام مجموعة واحدة بخمسة منتخبات، أعيد نظامها الى صيغته السابقة من مجموعتين بعد تأكيد المشاركة الكاملة لمنتخبات السعودية والبحرين والإمارات.
وأجريت قرعة جديدة وزعت المنتخبات بموجبها على مجموعة أولى تضم قطر والإمارات واليمن والعراق، وثانية تضم سلطنة عمان حاملة اللقب مع السعودية والكويت والبحرين.
فيما يأتي الجدول الكامل بحسب ما نشره الاتحاد الخليجي اليوم، على أن تقام المباريات على ستاد خليفة الدولي (أحد الملاعب المضيفة لمونديال 2022)، وستاد عبدالله بن خليفة (الدحيل):
|
جدول مباريات كأس الخليج العربي 24
|
المباراة
|
التاريخ
|
الاستاد
|
قطر × العراق
|
الثلاثاء 26 نوفمبر | 19:30
|
خليفة الدولي
|
الإمارات × اليمن
|
الثلاثاء 26 نوفمبر | 21:30
|
الدحيل
|
عمان × البحرين
|
الأربعاء 27 نوفمبر | 17:30
|
الدحيل
|
السعودية × الكويت
|
الأربعاء 27 نوفمبر | 20:00
|
الدحيل
|
الإمارات × العراق
|
الجمعة 29 نوفمبر | 17:30
|
خليفة الدولي
|
اليمن × قطر
|
الجمعة 29نوفمبر | 20:00
|
خليفة الدولي
|
الكويت × عمان
|
السبت 30 نوفمبر | 17:30
|
الدحيل
|
البحرين × السعودية
|
السبت 30 نوفمبر | 20:00
|
الدحيل
|
قطر × الإمارات
|
الاثنين 2 ديسمبر | 17:30
|
خليفة الدولي
|
الكويت × البحرين
|
الاثنين 2 ديسمبر | 20:00
|
خليفة الدولي
|
اليمن × العراق
|
الاثنين 2 ديسمبر | 17:30
|
الدحيل
|
عمان × السعودية
|
الاثنين 2 ديسمبر | 20:00
|
الدحيل
|
نصف النهائي: A1 × B2
|
الخميس 5 ديسمبر | يحدد لاحقا
|
يحدد لاجقا
|
نصف النهائي2: A2× B1
|
الخميس 5 ديسمبر | يحدد لاحقا
|
يحدد لاحقا
|
النهائي
|
الأحد 8 ديسمبر
|
خليفة الدولي