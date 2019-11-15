جدول مباريات كأس الخليج العربي 24: قطر والعراق في الافتتاح

وبعدما كانت البطولة مقررة بنظام مجموعة واحدة بخمسة منتخبات، أعيد نظامها الى صيغته السابقة من مجموعتين بعد تأكيد المشاركة الكاملة لمنتخبات السعودية والبحرين والإمارات.

وأجريت قرعة جديدة وزعت المنتخبات بموجبها على مجموعة أولى تضم قطر والإمارات واليمن والعراق، وثانية تضم سلطنة عمان حاملة اللقب مع السعودية والكويت والبحرين.

فيما يأتي الجدول الكامل بحسب ما نشره الاتحاد الخليجي اليوم، على أن تقام المباريات على ستاد خليفة الدولي (أحد الملاعب المضيفة لمونديال 2022)، وستاد عبدالله بن خليفة (الدحيل):