العربية
English
خليجي 24
كأس الخليج العربي

تحديد موعد ومكان نهائي كأس الخليج العربي

من قبل

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم رسمياً عن موعد ومكان المباراة النهائية لخليجي 24 التي ستجري بين منتخبي السعودية والبحرين.

AFP

وغرّد اتحاد كأس الخليج العربي في حسابه الرسمي عبر تويتر على الإنترنت اليوم الجمعة: "ستقام مباراة نهائي بطولة خليجي 24 بين منتخب السعودية ومنتخب البحرين على استاد عبدالله بن خليفة ( نادي الدحيل )".

وتابع الاتحاد أنّ موعد نهائي كأس الخليج العربي سيكون في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة يوم الأحد الموافق الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الحالي.

وتأهل منتخب السعودية إلى النهائي عقب تجاوزه نظيره القطري بنتيجة 1-0 فيما قطع منتخب البحرين بطاقته عقب الفوز بركلات الترجيح على العراق إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل2-2.
 

المنتخب البحريني منتخب السعودية خليجي 24
السابق رينار يريد اللقب وسانشيز فخور
اقرأ
رينار يريد اللقب وسانشيز فخور بلاعبيه
التالي

آخر الأحداث