تحديد موعد لإقامة بطولة "خليجي 25"

وذكر بيان للهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم أن "اتحاد كأس الخليج حدد الرابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر موعداً لافتتاح خليجي 25 التي تستمر حتى السابع من كانون الثاني/يناير المقبلين".

وأضاف البيان "تم تشكيل لجنة تنظيمية عليا للبطولة يرأسها وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال وتضم محافظ البصرة أسعد العيداني نائبًا له".

وقرر المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي نهاية الشهر الماضي اقامة بطولة خليجي 25 في العراق بعد ان مهد انسحاب قطر كدولة بديلة لاستضافة البطولة، الطريق لإقامة البطولة في مدينة البصرة.

واللافت أن خليجي 25 وحسب الموعد المثبت، ستنطلق بعد أسبوع على موعد اختتام بطولة كأس العرب في قطر في الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

