بعثة المنتخب العماني تصل إلى الدوحة November 23, 2019 13:49 وصلت بعثة المنتخب العماني السبت إلى العاصمة القطرية الدوحة استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24". twitter@OmanFA ويسعى المنتخب العماني للحفاظ على لقبه الذي حققه في النسخة الماضية التي أقيمت في الكويت. السابق فان مارفيك يعلن القائمة الأولي اقرأ التالي خليجي 24: اليمن بتشكيلة شابة ي اقرأ آخر الأحداث November 25, 2019 10:49 المؤتمر الصحفي لمنتخب العراق قبل مواجهة قطر November 25, 2019 10:21 المؤتمر الصحفي لمنتخب قطر قبل مواجهة العراق November 25, 2019 10:06 خليجي 24: كومان للسير على خطى مواطنه فيربيك November 25, 2019 09:55 المؤتمر الصحفي لمنتخب اليمن قبل مواجهة الإمارات November 25, 2019 09:08 المنتخب العماني يخوض مرانه الأول في الدوحة November 25, 2019 06:43 بعثة "الأخضر" تصل الى الدوحة للمشاركة في "خليجي24" November 24, 2019 23:11 خليجي 24: فان مارفيك يعلن قائمة منتخب الإمارات November 24, 2019 19:28 المطوع: سعدنا لتواجد الأشقاء الخليجيين November 24, 2019 16:43 خليجي 24: الكأس والتعويذة في ضيافة beIN SPORTS November 24, 2019 14:37 العراق يستعد لخليجي 24 بغياب لاعبين بارزين