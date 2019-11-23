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نهائي دوري أبطال آسيا
كأس الخليج العربي

بعثة المنتخب العماني تصل إلى الدوحة

وصلت بعثة المنتخب العماني السبت إلى العاصمة القطرية الدوحة استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24".

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ويسعى المنتخب العماني للحفاظ على لقبه الذي حققه في النسخة الماضية التي أقيمت في الكويت.

 

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