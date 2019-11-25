المنتخب العماني يخوض مرانه الأول في الدوحة

خاض المنتخب العماني، الأحد، حصته التدريبة الأولى في العاصمة القطرية الدوحة استعداداً لبدء مغامرته في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24".

ويتطلع "الأحمر" إلى الحفاظ على لقبه الذي حققه في "خليجي 23" بالكويت، وهو اللقب الثاني في تاريخه بعد الأول عام 2009 حين استضاف البطولة.

ويخوض المنتخب العماني منافسات "خليجي 24" ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية والكويت والبحرين.

ويستهل المنتخب العماني مشاركته بمواجهة المنتخب البحريني يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني/نوفمبر، ثم يلاقي منتخب الكويت يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر، ويختتم الدور الأول بمواجهة المنتخب السعودي يوم 2 كانون الأول/ديسمبر.