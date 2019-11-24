العراق يستعد لخليجي 24 بغياب لاعبين بارزين

ويأمل المنتخب العراقي الذي اختبر المشاركة في بطولات خارجية على وقع تحديات عدة في بلاده، في تحقيق لقبه الرابع في منافسات كأس الخليج، حيث يحل في المجموعة الأولى مع قطر المضيفة والإمارات واليمن. وهو يخوض المباراة الافتتاحية الثلاثاء ضد قطر بطلة آسيا.

وحقق منتخب أسود الرافدين اللقب الخليجي ثلاث مرات، وذلك في 1979 على أرضه، وفي سلطنة عمان 1984، والسعودية 1988.

ودفعت الظروف الراهنة المنتخب إلى خوض تحضيرات مقتضبة للبطولة، واعتمد بشكل أساسي على الجولتين الأخيرتين من التصفيات المزدوجة (فوز على إيران وتعادل سلبي مع البحرين).

وسيعاني المنتخب من غياب لاعبين مؤثرين في صفوفه، يتقدمهما همام طارق وبشار رسن بسبب رفض إدارتي نادييهما، الاسماعيلي المصري وبيرسيبوليس الايراني، التحاقهما بصفوف المنتخب.

كما يواصل جاستن ميرام الذي أعلن ناديه أتلانتا يونايتد الأميركي هذا الأسبوع تخليه عن خدماته في الموسم المقبل، غيابه عن صفوف المنتخب لاستبعاده من قبل المدرب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش.

إلى ذلك، تأثرت تحضيرات المنتخب مع استدعاء نادي الشرطة العراقي لثمانية من لاعبيه الدوليين، للمشاركة في مباراته ضد نواذيبو الموريتاني ضمن بطولة الأندية العربية الإثنين، أي عشية انطلاق كأس الخليج.

وتقام مباراة إياب الدور ثمن النهائي لبطولة الأندية العربية في الدوحة أيضا، ما دفع لاعبي الشرطة لترك معسكر المنتخب والالتحاق بفريقهم.

وأوضح عضو الاتحاد العراقي يحيى كريم أن موعد المباراة المحدد من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم "وضعنا في موقف محرج فقد أصرت إدارة نادي الشرطة على التحاق ثمانية من لاعبيها المتواجدين في معسكر المنتخب في الدوحة"، مؤكدا أن ذلك "سيؤثر كثيرا على سير الاستعدادات الأخيرة قبل مباراة الافتتاح الثلاثاء المقبل أمام قطر".

وأشار إلى أن الجهاز الفني سيضطر للاعتماد على العديد من اللاعبين البدلاء في المباراة الافتتاحية ضد قطر.

وقال كاتانيتش في تصريحات قبل البطولة، إن كأس الخليج "لم تكن هدفي الأول. التصفيات المزدوجة هي هدفي الرئيس لكن يبقى طموح المنتخب في المنافسة على لقب البطولة وأنا مقتنع بقدرات اللاعبين".

أما قائد المنتخب العراقي المدافع أحمد ابراهيم الذي يخوض البطولة الخليجية للمرة الرابعة تواليا، فرأى أن الجميع يريد الفوز بلقب "هذه البطولة المفضلة في المنطقة".