الرميحي: "متفائلون باستضافة البصرة لخليجي 25"

واستمرت زيارة اللجنة التفتيشية المكلفة من اتحاد كاس الخليج برئاسة الرميحي، إلى مدينة البصرة الجنوبية، أربعة أيام تفقدت خلالها المنشآت والمشاريع المتصلة باستضافة خليجي 25.

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شاهد/ حديث الأمين العامّ لاتحادِ كأس الخليج العربي لكرةِ القدم (جاسم الرميحي) عن جاهزيّةِ البصرة لتَضييفِ خليجي 25.



- يتبع - pic.twitter.com/nPM1bouvdu — IRAQ F.A. (@IRAQFA) May 17, 2022



وقامت اللجنة التفقدية التي ضمت البحريني ميرزا أحمد، وعبد الله الفيحاني وفيصل اسماعيل من قطر ومحمد الخميس من اليمن بزيارة الملاعب والفنادق ومنشآت المدينة الرياضية في البصرة.

ونقل الاتحاد العراقي لكرة القدم الثلاثاء عن الرميحي "منذ زيارتنا السابقة كان لدينا تفاؤل في استضافة العراق لخليجي 25".

وأضاف "الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج الذي عقد في الدوحة أكد ذلك التفاؤل وكذلك الدعم لاستضافة البصرة لخليجي 25، لكن هناك بعض الملاحظات يمكن تجاوزها، ويسعى المسؤولون في العراق لاستكمال كل المتطلبات".

ولم يشر الرميحي في حديثة إلى الملاحظات المتعلقة باستكمال المتطلبات "نحن ملتزمون بشروط ومعايير يجب أن نلتزم بها لاستضافة خليجي 25 إلمقررة من 6 الى 19 كانون ثاني/يناير 2023".

وتعهد وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال في وقت سابق باستكمال كل المتطلبات الضرورية التي أوصت بها لجان التفتيش وإظهار بطولة مهمة وناجحة".

ولا يزال العراق يواجه حظراً لإقامة المباريات على أرضه يفرضه الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب تقييمات أمنية يجريها الأخير.

ونقل فيفا مباراة العراق والامارات التي كانت مقررة في بغداد في 24 اذار/مارس الماضي الى ارض محايدة على الرغم من موافقة مسبقة على اقامتها في العاصمة العراقية.