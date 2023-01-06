افتتاح "خليجي 25" رسمياً بحضور إنفانتينو

وافتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني البطولة التي تستضيفها مدينة البصرة من 6 حتّى 19 كانون الثاني/يناير 2023 رسمياً وقال "نفتتح اليوم بطولة خليجي 25 على ملاعب البصرة الحبيبة، أهلاً وسهلاً بشباب الخليج منتخبات وجماهير ومشجعين على أرض العراق".

كما حضر حفل الافتتاح كل من رؤساء الاتحادات القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، والفلسطيني جبريل الرجوب والبحريني الشيخ علي بن خليفة وشخصيات رياضية اخرى من دول المنطقة.

ويستضيف العراق بطولة كأس الخليج العربي التي تعد بطولة لمّ الشمل لعشاق كرة القدم في منطقة الخليج العربي، للمرة الثانية في تاريخه بعد الاولى التي اقيمت في العاصمة بغداد 1979.

ويفتتح منتخبا العراق وعمان مشوارهما في وقت لاحق على ملعب البصرة الدولي ضمن المجموعة الاولى، تليها ضمن المجموعة ذاتها مباراة السعودية واليمن على الملعب ذاته.

