استقبال شعبي ورسمي حاشد لأبطال "خليجي 24"

ولقي المنتخب استقبالا رسميا وشعبيا بعيد وصوله الى مطار العاصمة المنامة، قبل ان يستقل اللاعبون حافلة مكشوفة حمراء اللون عبرت الشوارع العامة الرئيسية من مدينة المحرق إلى المنامة، وهي تشق طريقها بين آلاف المشجعين الذين اصطفوا على جانبي الطريق.

وتوجهت الحافلة إلى حلبة البحرين الدولية المضيفة لبطولة العالم للفورمولا وان في منطقة الصخير.

وأكد العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة في بيان صادر عن الديوان الملكي "الانجاز الذي حققه أبطال البحرين يدعو إلى الفخر والاعتزاز لكل أبناء البحرين ويعتبر نقطة تحول مهمة في مسيرة كرة القدم البحرينية".

وأضاف "الإنجاز الذي حققه أبطال المنتخب الوطني (...) في هذا المحفل الخليجي الرياضي قد رسم الابتسامة وأدخل الفرحة ليس في نفوس شعب المملكة فقط بل في نفوس جميع المقيمين على أرض البحرين".

وأمر العاهل البحريني أمس بإعلان الإثنين يوم إجازة رسمية احتفالا بفوز البحرين على السعودية بهدف نظيف في المباراة النهائية لـ "خليجي 24".

ورأى رئيس الاتحاد البحريني الشيخ علي بن خليفة آل خليفة ان "الإنجاز التاريخي جاء بفضل ما أظهره أفراد الفريق من جهازين فني (بقيادة البرتغالي هيليو سوزا) وإداري ولاعبين وكافة القائمين على المنتخب طوال مشوار ومنافسات البطولة".

واحتل التتويج صدارة الصحف الصادرة اليوم في المملكة.

وكتبت صحيفة "أخبار الخليج" على صدر صفحتها الأولى باللونين الأحمر والأبيض "الأحمر يصنع التاريخ والفرح.. حقق حلم الوطن".

أما صحيفة الأيام فقلبت صفحتها الرئيسية باللون الأحمر، وعنونت "أبطال الخليج"، فيما أبرز ملحقها الرياضي "الفوز التاريخي".

وكان المنتخب البحريني قد استضاف على أرضه النسخة الأولى من كأس الخليج عام 1970، ولم يتمكن من ذلك الحين من إحراز لقبها، قبل أن يحقق ذلك بفضل هدف محمد الرميحي في الشوط الثاني من النهائي الذي أقيم على ستاد نادي الدحيل في العاصمة القطرية.