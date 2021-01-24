وسجل النجم المصري محمد صلاح ثنائية الريدز 18 و58، فيما تناوب على أهداف الشياطين الحمر ماسون غرينوود 26، ماركوس راشفورد 48 والبرتغالي برونو فرنانديش 78.

وسيلعب فريق المدرب النرويجي سولشار في الدور المقبل ضد وست هام يونايتد.

وهذا الفوز الأول للمدرب النرويجي على ليفربول في جميع المسابقات منذ أن تولى مهام الإشراف على يونايتد في كانون الأول/ديسمبر 2018.

وخاض الفريقان المواجهة بعد أسبوع من لقائهما في الدوري الأحد الفائت الذي انتهى بالتعادل السلبي على ملعب أنفيلد، وتطلع ليفربول لتعويض الفترة السيئة التي يمر بها على عكس يونايتد متصدر البريميرليغ.

وفي أبرز التغييرات على التشكيلتين الأساسيتين كان لافتًا بقاء فرنانديش على مقاعد البدلاء من ناحية يونايتد حيث استعان سولشار بالهولندي دوني فان دي بيك، فيما فضل نظيره الألماني يورغن كلوب إراحة السنغالي ساديو مانيه الذي دخل بعد قرابة الساعة من صافرة البداية والزج بالشاب كورتيس جونز.

أول هدف لصلاح في أولد ترافورد

وبدأ يونايتد المباراة بقوة حيث هدد على دفعتين عبر غرينوود، أولاً عبر تسديدة عن الجهة اليمنى داخل المنطقة من زواية ضيقة تصدى لها الحارس البرازيلي اليسون بيكر برجله (10) قبل ان تمر كرة الدولي الإنكليزي بجانب القائم (13).

ونجح صلاح في تسجيل هدفه الأول على ملعب اولد ترافورد في مسيرته عندما وصلته كرة جميلة من البرازيلي روبرتو فيرمينو على مشارف المنطقة قبل أن يتوغل ويسقطها "لوب" جميلة فوق الحارس دين هندرسون الذي يخوض مباريات الكأس بدلاً من الحارس الاول الاسباني دافيد دي خيا (18).

ونجح الشياطين الحمر في معادلة النتيجة عندما رفع راشفورد كرة طويلة رائعة من خط منتصف الملعب عن الجهة اليسرى خلف المدافعين وصلت إلى غرينوود عند مشارف المنطقة روضها بصدره قبل أن يسدد على يمين اليسون (26).

واصل يونايتد ضغطه وانطلق عبر مرتدة وصلت الكرة على اثرها الى راشفورد ومنه الى لوك شو الذي سددها سهلة بين يدي اليسون (28).

ونجح يونايتد في التقدم في النتيجة باكرًا في الشوط الثاني عندما رد غرينوود الجميل لراشفورد بتمريرة من خلف خط منتصف الملعب خلف المدافعين نحو الجهة اليسرى قبل أن يتوغل الأخير إلى داخل المنطقة ويسدد كرة زاحفة على يسار اليسون (48).

إلا أن ليفربول لم يتأخر في معادلة النتيجة عندما افتك لاعبوه الكرة اثر تمريرة خاطئة من الاوروغوياني ادينسون كافاني لتصل الى فيرمينو ومنه الى صلاح من مسافة قريبة تابعها في المرمى (58).

ومالت الأفضلية للضيوف بعدها وكاد الدولي المصري أن يخطف الهاتريك لولا تصدي هندرسون لكرة خطيرة من مسافة قريبة (67).

ودفع سولشار بفرناندش بدلاً من فان دي بيك في الدقيقة 66 ونجح في تحقيق هدف الفوز من ضربة حرة على مشارف المنطقة على يسار اليسون بعد خطأ تحصل عليه كافاني اثر عرقلة من البرازيلي فابينيو (78).

وقال برونو "قبل الضربة الحرة، قال لي ادينسون كافاني (حاول فالركلة الصعبة هي التي إلى جانب الحارس) جربتها ونجحت".

وكاد أن يسجل كافاني الذي وصل من باريس سان جرمان الفرنسي مطلع الموسم هدف الاطمئنان لولا القائم الذي عن اليسون لرأسيته اثر عرضية من فرنانديش (89).