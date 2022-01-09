وافتتح الأرجنتيني مانويل لانزيني افتتح التسجيل عند الدقيقة الرابعة والثلاثين، ثم أضاف جارود بوين الهدف الثاني للفريق اللندني في الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع.

ولحق توتنهام بقائمة المتأهلين، بعد فوزه الصعب على ضيفه موركامب بثلاثة أهداف لواحد.

وسجل كل من هاري وينكس (74) والبرازيلي لوكاس مورا (85) وهاري كاين (88) أهداف توتنهام فيما دوّن أنطوني أوكونور هدف موركامب.

وفي باقي المواجهات، تأهل لوتن تاون على هاروغيت تاون (4-صفر) وستوك سيتي على ليتون أورينت (2-صفر) وكارديف سيتي على بريستون نورث ايند (2-1) و وولفرهامبتون على شيفيلد يونايتد (3-صفر) ونوريتش سيتي على مضيفه تشارلتون أثلتيك (1-صفر).

