هل تعود الجماهير الإنكليزية من بوابة الكأس؟ من قبل beIN SPORTS May 31, 2020 22:24 0:39 دقيقة -آخر الفيديوهات 4:56 دقيقة مينغس ينتقد بشدة قرار استئناف المباريات 0:39 دقيقة هل تعود الجماهير الإنكليزية من بوابة الكأس؟ 0:34 دقيقة ليفربول قد يحتفل في الميرسيسايد ان سمح له 0:36 دقيقة الأندية الإنكليزية تطلق استعداداتها للموسم القادم 0:58 دقيقة بيلباو يمدد التعاقد مع مدربه غاريتانو 2:16 دقيقة حكيمي ينضم إلى قافلة المناهضين للعنصرية 4:58 دقيقة دورتموند يتجاوز بادربورن بسداسية 1:47 دقيقة احتفالية تورام .. رسالة ضد العنصرية 3:43 دقيقة مونشنغلادباخ يواصل مطاردة البطاقة الأوروبية 0:49 دقيقة ميسي يتحدث عن كرة القدم في زمن الكورونا