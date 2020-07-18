متابعة: مازن الريس



تجاوز أرسنال منافسه مانشستر سيتي 2-0 اليوم السبت في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، ليقطع بطاقة العبور إلى نهائي المسابقة.

وتقدم أرسنال صاحب العدد التاريخي بمرات الفوز باللقب (13) بفضل الغابوني أوباميانغ الذي استفاد من عرضية محكمة أرسلها زميله الإيفواري بيبي (19)

وطغى على أداء سيتي في الشوط الأول البطء والفردية في الثلث الأخير من ملعب أرسنال الأمر الذي جعل حامل اللقب يخرج إلى غرف الملابس متأخراً بالنتيجة.

وتحسن سيتي بشكل ملحوظ في أول ربع ساعة من القسم الثاني دون أن يهز الشباك، إذ غاب التوفيق عن ستيرلينغ ووقف حارس أرسنال ودفاعه في وجه محاولات الجزائري رياض محرز والبلجيكي كيفن دي بروين.

وحسم أوباميانغ اللقاء بهدف ثانٍ من مرتدة مثالية (71) محبطاً آمال سيتي الذي كان قريباً من التعديل.

وجاء فوز أرسنال بعد أيام قليلة فقط من إسقاطه ليفربول في الدوري الممتاز (2-1) ليضع عشاق سيتي في حيرة قبل مباراته المرتقبة في أب/ أغسطس أمام ريال مدريد الإسباني ضمن إياب ثمن نهائي أبطال أوروبا رغم تفوقه ذهاباً في إسبانيا 2-1.

وسيلتقي أرسنال في النهائي مع الفائز من لقاء تشيلسي ومانشستر يونايتد المقرر الأحد.



أرسنال ومانشستر سيتي - التغطية الخاصة

انتهاء المباراة بفوز مستحق لأرسنال.

(83) الفرنسي لابورت كاد يجد حلاً لتكتل دفاع أرسنال بتسديدة قوية ابتعدت سنتيمترات قليلة عن مرمى مارتينيز.

(73) محاولة جديدة من ستيرلينغ أكثر لاعبي سيتي ظهوراً ودفاع أرسنال يتدخل في الوقت المناسب.

هدف (71) أوباميانغ يسجل الهدف الثاني بعد مجهود فردي مميز.

(61) دي بروين يرسل كرة خطيرة من ركلة حرة مباشرة تنحرف عن المرمى.

(54) أخطر فرص سيتي في المباراة تأتي من تسديدة الجزائري رياض محرز التي ينقذها الأرجنتيني مارتينيز ببراعة.

(49) مجهود مميز من دي بروين وستيرلينغ يهدر مرة أخرى.

(48) ستيرلينغ يسدد فوق المرمى بعدما وصلته كرة سهلة داخل منطقة جزاء أرسنال.

انتهاء الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف دون رد.

(41) إيدرسون ينقذ مرمى سيتي من الهدف الثاني عقب رأسية من موستافي.

(34) إيدرسون يتدخل في الوقت المناسب قبل وصول كرة عرضية إلى الفرنسي لاكازيت.

(30) البرازيلي إيدرسون يرتكب خطأ فادحاً وارتباك مهاجمي أرسنال يحرم المدفعجية من الهدف الثاني.

(28) خطأ فادح في التمرير من الإسباني بيليرين لكن تسديدة البلجيكي دي بروين تصطدم بالدفاع.

انتصاف الشوط الأول مع أفضلية نسبية لصالح مانشستر سيتي ومرتدات خطيرة لأرسنال.

هدف (19) أوباميانغ يضع أرسنال في المقدمة بهدف رائع عقب عرضية محكمة من الإيفواري بيبي.

(15) الغابوني أوباميانغ يهدر بطريقة غريبة فرصة هدف محقق لصالح أرسنال من انفراد صريح.

(9) بطء ستيرلينغ الذي خطف الكرة من الألماني موستافي يفوّت على سيتي فرصة افتتاح التسجيل.

(3) مانشستر سيتي يهدد مبكراً والدفاع يبعد الكرة من أمام الإسباني دافيد سيلفا في اللحظة الأخيرة.

انطلاق المباراة

التشكيلة الرسمية لكل من أرسنال وسيتي