وأحرز أبراهام أهدافه الثلاثة في الدقائق 11 و17 و74 فيما سجل جوردن كلارك هدف لوتن الوحيد في الدقيقة 30.

وسيلتقي تشيلسي بذلك مع مستضيفه بارنسلي في دور الستة عشر، علماً بأن الفريق الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" كان قد صعد إلى ثمن النهائي عقب تغلبه على نوريتش سيتي بهدف نظيف.

أعاد تامي أبراهام الروح إلى ناديه تشلسي وخفف الضغوطات عن مدربه فرانك لامبارد، بتسجيله ثلاثية الفوز 3-1 على لوتون تاون من الدرجة الثانية الأحد، ليضمن تأهله إلى الدور الخامس من كأس إنكلترا.



ومني الفريق اللندني بالهزيمة صفر-2 في اخر مباراة له ضد ليستر سيتي الثلاثاء في الدوري المحلي فبات يتخلف بفارق 11 نقطة عن مانشستر يوناتيد المتصدر، كما زادت الضغوطات على لامبارد بشكل كبير إثر تعرض فريقه لست هزائم في 19 مباراة حتى الآن.



ولعب أبراهام لعب دور المنقذ ومنح مدربه مساحة للتنفس عندما افتتح التسجيل في الدقيقة 11، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك إلى يمين الحارس.

وضاعف أبراهام النتيجة بعد ست دقائق برأسية جميلة لم يحرك لها الحارس ساكناً (17).

وفي الدقيقة 30، قلص جوردان كلارك النتيجة للوتون بتصويبة قوية من داخل المنطقة، عجز الإسباني كيبا أريزابالاخا عن صدها، لينتهي الشوط الأول 2-1 لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، واصل تشيلسي الضغط، فأثمر "هاتريك" لأبراهام بعد عرضية أرضية من الجبهة اليسرى عن طريق كالوم هودسون أودوي، أكملها في المرمى (74).

وقبل نهاية المباراة، أهدر الألماني تيمو فيرنر فرصة تسجيل هدف رابع، بعدما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 86 تصدى لها حارس لوتون.

وتخطى ليستر سيتي مضيفه برنتفورد من الدرجة الأولى 3-1، في حين سقط فولهام على ملعبه أمام بيرنلي صف-3.