فريق السيتيزنس يدخل المباراة بروح معنوية عالية بعد تتويجه بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز ووصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعى رجال المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا للتتويج بالثلاثية التاريخية، بينما يهدف الجار يونايتد إلى التتويج المحلي الثاني هذا الموسم بعد فوزه بلقب كأس الرابطة.

ويمر فريق المدرب الهولندي إريك تين هاخ بفترة جيدة حيث نجح الفريق في تحقيق هدفه بالتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ستكون منقولة اليوم السبت في الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

