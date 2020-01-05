وأجرى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ثلاثة تغييرات فقط على تشكيلة سبيرز التي سقطت بهدف نظيف أمام ساوثمبتون في المرحلة 21 من الدوري الأربعاء حيث كان المهاجم هاري كاين أبرز الغائبين.

وبادر أصحاب الأرض الى افتتاح النتيجة عن طريق آشلي فلتشر بعد أن وصلته كرة طويلة رائعة في العمق من خلف المدافعين من الأيرلندي الشمالي جورج سافيل، تابعها في شباك الحارس الارجنتيني بول غاسانيغا (50).

وأنقذ البرازيلي لوكاس مورا سبيرز، المتوج باللقب ثماني مرات آخرها عام 1991، من الخروج المبكر بتسجيله هدف التعادل برأسية من داخل المنطقة إثر عرضية عن الجهة اليمنى من الإيفواري سيرج أورييه.

وهذه المباراة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها توتنهام في تحقيق الفوز، بعد تعادله أمام نوريتش في المرحلة 20 من الدوري ثم السقوط أمام ساوثمبتون الأربعاء.

وفي أبرز النتائج، ودع كريستال بالاس المسابقة بخسارته على أرضه أمام دربي كاونتي من الدرجة الأولى صفر-1، في مباراة أكملها بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63.

وتأهل إلى الدور الرابع كل من وست بروميتش ألبيون عقب تغلبه على مستضيفه تشارلتون أثلتيك بهدف نظيف وشيفيلد يونايتد الفائز على ضيفه فلايد (2-1) وبارنسلي الفائز خارج ملعبه على كرو ألكساندرا (3-1) فيما ستعاد مباراة بريستول روفيرز وكوفنتري سيتي على ملعب الأخير عقب تعادلهما (2-2).