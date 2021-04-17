

مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت أو المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي تأتي في إطار الدور نصف النهائي من منافسات كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم.

ويسعى فريق "السيتيزنس" لمواصلة الدفاع عن حظوظه في المراهنة على جميع الألقاب الممكنة هذا الموسم إذ يتصدّر الـ"بريمرليغ" بفارق 11 نقطة حالياً عن أقرب ملاحقيه جاره مانشستر يونايتد فضلاً عن منافسته على ألقاب كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنكليزي ودوري أبطال أوروبا.

ولن يكون فريق "البلوز" الذي استعاد بريقه مع المدرب الألماني توماس توخيل صيداً يسيراً لكتيبة الإسباني جوسيب غوارديولا إذ سيحاول الإطاحة به والعبور للنهائي.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي سيكون اليوم السبت على الساعة 19:30 بتوقيت مكّة المكرمة وستكون منقولة عبر beIN SPORTS 1 PREMIUM.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

للاطلاع على الباقات وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

