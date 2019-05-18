موعد البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وواتفورد

البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وواتفورد السبت 18 مايو انطلاقاً من الساعة 19:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اليوم ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد في بث مباشر عبر الانترنت.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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